На Урале во время пожара в частном доме пострадал человек

16 мая днем произошел пожар в деревне Брод Каменского округа. Загорелся частный дом, расположенный на улице Светлой. Огнем было охвачено 30 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Повреждены стены, домашнее имущество и перекрытие частного жилого дома. Есть пострадавший, - рассказали в ведомстве.

С возгоранием пожарным удалось справиться в течение 30 минут. В 13:45 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции.

Напомним, что в Свердловской области за 15 мая пожарные потушили 21 возгорание. Двух уральцев смогли спасти.