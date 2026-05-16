В поселке под Екатеринбургом произошел лесной пожар

В Свердловской области произошел лесной пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 мая в полдень в поселке Лосином Березовского округа произошел лесной пожар. Огнем была охвачена трава. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Березовского округа Владимир Шауракс.

На место происшествия выехали пожарные, волонтеры и сотрудники лесничества. Работу служб координировала глава поселка Юлия Хрушкова.

- Сейчас ситуация находится под контролем. Пожар в Лосином ликвидирован в 17:00. Вечером приедем на территорию для контроля ситуации, - сообщает Владимир Шауракс.

Также он выразил благодарность пожарной части, дружине добровольцев и лесничим за оперативную помощь в борьбе со стихией.

- Восхищен самоотверженностью дам, которые наравне с мужчинами с помощью ранцевых огнетушителей боролись с возгоранием, - добавил Владимир Шауракс.

Свердловчанам напоминают о действии особого противопожарного режима. Жителей области призывают строго соблюдать правила безопасности и не разводить огонь. В том числе нельзя сжигать мусор и траву, чтобы не допустить ЧП.