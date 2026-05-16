В Ревде из-за массового ДТП с пассажирским автобусом пострадали три человека

В Ревде на улице Строителей около дома № 20 произошла массовая авария. На участке ввели реверсивное движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, столкнулись четыре машины. Автомобиль Renault, Lifan, пассажирский автобус и Lada.
- Троих участников аварии из Lada в настоящий момент осматривают медики. Им оказывают необходимую помощь, - уточнили в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и разбираются в обстоятельствах ДТП.
