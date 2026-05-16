Александр Бастрыкин занялся делом о нападении собак на екатеринбуржцев

Глава СКР потребовал разобраться в деле с нападением собак на уральцев Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Пострадавшие уверяют, что хозяйка выходит на прогулку с собаками нетрезвой. При этом, ее животные были без намордника, - сказано в сообщении.

Свердловские следователи завели уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела и его обстоятельствах у руководителя свердловского СКР Богдана Францишко.

Напомним, что свердловский общественник Дмитрий Чукреев сообщал об инциденте с агрессивными собаками на улице Белинского в Екатеринбурге. Он заявил, что известно о десяти подобных случаях. Собаки набросились как на взрослых, так и на детей.

Свердловская прокуратура также инициировала проверку после нападения животных на жителей высотки.