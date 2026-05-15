Свердловская магистраль присоединяется к «Ночи музеев»

Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев» (проводится в столице Урала с 2007 года). Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники СвЖД, расположенный в историческом здании первого железнодорожного вокзала Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 14).

В субботу 16 мая с 11:00 до 17:00 в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея. Ребята смогут познакомиться с историей «чугунки», увидеть оборудование и механизмы, а также инструменты и средства связи, которые сейчас используют в работе специалисты основных железнодорожных профессий.

«Ночная» программа начнется в 18:00 (до полуночи). Гости смогут посетить выставочные залы музея индивидуально либо в составе экскурсионных групп (предварительная запись не потребуется). В программе – самые интересные моменты истории железных дорог на Урале: от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза до наших дней.

Интерьерные экспозиции музея помогут погрузиться в атмосферу и эстетику прошлых столетий: служебный кабинет руководителя железной дороги 1920-1950х гг. и выставочный зал с обстановкой жилой квартиры служащего стальных магистралей конца XIX – начала XX века пользуются неизменной популярностью у посетителей.

Еще один раздел экспозиции посвящен символу железнодорожного путешествия – подстаканнику, а также посуде и предметам сервировки фирменных поездов СвЖД начала 2000-х гг. («Урал», «Кама», «Демидовский экспресс», «Малахит», «Ямал» и др.).

На один день на площадке музея откроется выставка картин уральского художника Алексея Трошкова. В самобытных полотнах – романтика железных дорог, классические и индустриальные пейзажи, бытовые сценки в духе соцреализма, выразительные портреты. Картины выполнены маслом, акварелью, пастелью; для воплощения некоторых сюжетов художник использует графику и даже аэрографию.

Также вниманию гостей музея представлена обновленная экспозиция «Дама с собачкой», в которой воссоздан сюжет стихотворения «Багаж» Самуила Маршака. В этом году экспонаты, которым исполнилось уже более 20 лет, были отремонтированы: специалисты музея укрепили манекен, а над восстановлением костюма поработали в ателье. В экспозицию добавили несколько предметов, и теперь она полностью иллюстрирует знаменитые строки: «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку».