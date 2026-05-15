В Ночь музеев свердловчан приглашают на прогулку по «Зеленой линии»

Сбербанк вновь примет участие в «Ночи Музеев», которая пройдет 16 мая в Екатеринбурге. В этом году всем, кто интересуется историей развития денежного и банковского дела на Урале, Сбер предлагает посетить экскурсии по «Зеленой линии».

Пешеходные маршруты будут проходить каждые два часа с 15.00 до 21.00. Место встречи – исторический центр Екатеринбурга, откуда началось его строительство и развитие.

Вместе с гидом участники пройдут по Плотинке и узнают интересные факты о работе монетного двора на Урале, деятельности сберегательных касс и коммерческих банков, а также влиянии региона на развитие финансовой системы страны. По этим темам сотрудники Сбера собрали много исторических данных, городских легенд и воспоминаний жителей разных времен.

Финальная точка экскурсии – исторический офис Сбербанка на Малышева, 31В, который принимает клиентов уже почти 90 лет. Здание было построено еще в 1939 году и сейчас является памятником эпохе индустриализации СССР – времени пятилеток, стахановцев и строительства городов-заводов. Здание Сберкассы на Малышева стало олицетворением нового стиля советских общественных сооружений. В 2011 году была проведена реконструкция отделения, но многие артефакты советских времен остались на своем месте – в том числе герб на фасаде здания и статуя Ленина в центре клиентского зала как символ преемственности и связи между эпохами и поколениями.