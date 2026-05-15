Беги, как нравится: Зелёный Марафон в Екатеринбурге расширил программу для новичков и опытных спортсменов

СберПрайм Зелёный Марафон в Екатеринбурге в 2026 году станет доступнее для участников с разным уровнем подготовки — впервые за 13-летнюю историю мероприятия в столице Урала взрослым предложат дистанции протяжённостью 1 км и 21,1 км. Регистрация на благотворительный забег уже идёт.

Полумарафон (21,1 км) считается промежуточной ступенью от коротких дистанций (5–10 км) к полному марафону (42,2 км) и предназначен для тех, кто уже имеет беговой опыт и готов к новому спортивному вызову. Сегодня полумарафоны входят в программы крупнейших международных забегов и стремительно набирают популярность в России.

Забег на 1 км — это именная дистанция «Монетки». Торговая сеть в этом году выступает титульным партнёром в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Уфе. Короткая дистанция подойдёт новичкам, участникам без спортивной подготовки и всем, кто хочет попробовать свои силы на дистанции в комфортном формате. «Монетка» празднует 25-летие и приурочила масштабное участие в главном спортивном событии Сбера к своему юбилею. Торговая сеть вместе с партнёрами подготовила для 3 тысяч бегунов, которые выйдут на «километровку» в Екатеринбурге, стартовые пакеты с подарками и фирменные футболки.

В 2026 году СберПрайм Зелёный Марафон проведут 30 мая. Взрослых, кроме полумарафона и «километровки», приглашают на дистанции 4,2 км и 10 км; подростков (14–17 лет) — 1 км и 4,2 км, детей 7–13 лет — 400 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 2,5 км. Необходима медицинская справка.

На площадке спортивного комплекса «Динамо» участников СберПрайм Зелёного Марафона, болельщиков и всех, кто придёт не ради бега, а интересно провести время, ждёт культурно-развлекательная программа с подарками. Планируется и выступление известного артиста, кто это будет, организаторы сообщат в ближайшее время.

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Планируется, что на старт отправятся свыше 140 тыс. участников, а Зелёный Марафон в 2026 году будет одним из самых массовых и в России, и в мире.