Сломал ребра и положил в багажник: жителя Нижнего Тагила похитили из-за долга в 1500 рублей

В Нижнем Тагиле будут судить 42-летнего местного жителя, похитившего друга из-за долга в 1500 рублей. По версии следствия, инцидент произошел 19 октября 2025 года в поселке Уралец.

– Подсудимый нанес своему знакомому множественные удары, сломав ему ребра, после чего принудительно поместил в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место. Там он удерживал потерпевшего, ограничивая свободу передвижения, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Когда похититель оставил пленника без присмотра, он сбежал в лес.

Мужчина ранее уже имел проблемы с законом: в 2025 году он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Его обвиняют в совершении преступлений по пунктам «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека» и части 1 статьи 112 УК РФ «Избиение».

Дело находится в Ленинском районном суде Нижнего Тагила и готовится к слушанию.