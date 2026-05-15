Людмила Бабушкина представила опыт развития законодательства на Среднем Урале

15 мая 2026 года председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подробно рассказала про опыт совершенствования региональной законодательной базы за последние пять лет на форуме «Россия сильна Уралом! / Есть результат», который проходит в Нижнем Тагиле. В мероприятии также приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, депутаты свердловского парламента, члены правительства региона, ветераны СВО, работники уральских предприятий и представители общественных организаций.
Участники форума на пленарном заседании обсудили темпы развития промышленности, аграрной сферы, системы здравоохранения, государственную поддержку участников СВО и членов их семей, внедрение цифровых технологий, кадровое обеспечение ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
По словам Людмилы Бабушкиной, депутаты всех уровней на протяжении пяти лет решали задачи, связанные с социально-экономическим развитием Свердловской области.
- За это время мы столкнулись со сложными вызовами – пандемия коронавирусной инфекции, рост санкционного давления, специальная военная операция. Не просто было реализовывать те обязательства, которые мы на себя взяли. Но нам очень многое удалось и практически все направления получили развитие, – подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области.
По словам Людмилы Бабушкиной, депутаты Заксобрания региона с осени 2021 года по сегодняшний день приняли 660 законов, большая часть из которых инициирована ими самими.
Акценты в законотворческой работе сделаны на решении проблем здравоохранения, образования, социальной политики - принят 151 социальный закон. Для поддержки героев СВО и членов их семей принято 36 законов. Также часть принятых законов направлена на поддержку людей с инвалидностью, многодетных семей, молодых семей с детьми.
Основой для развития региона стал закон о бюджете Свердловской области, над которым депутаты Заксобрания работают вместе с областным правительством. Отметим, что за пять лет бюджет региона вырос в полтора раза.
Также за счет совершенствования налогового законодательства Свердловской области бизнес получил весомый перечень преференций. Сегодня больше 160 направлений деятельности малого и среднего бизнеса поддержаны льготами. Нынешний созыв Заксобрания принял 110 законов в сферах финансов, бюджета и налогов, а также 73 закона в сфере промышленной, инновационной политики и предпринимательства.