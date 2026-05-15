На Урале СМИ помогли оперативникам найти жертву аферистов в голубой шубе

На Урале угрозыску помогли найти жертву аферистов

Сетевые издания региона помогли полицейским отыскать жертву аферистов. Было известно лишь то, что пострадавшая женщина носит норковую шубу голубого цвета. Об этом сообщает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, обманутой оказалась 59-летняя екатеринбурженка. Ранее она работала в аэропорту Кольцово. Женщина отдала аферистке свыше двух миллионов рублей сбережений. Однако в полицию раздосадованная свердловчанка не стала обращаться. Но история с арестом мошенницы разошлась и была опубликована в СМИ. После этого обманутая дама написала заявление о том, что стала жертвой мошенников.

Она поблагодарила полицейских за работу. Видео: предоставил В.Н. Горелых

- Ее удивлению не было предела, когда в одном из пабликов она прочитала, что пособница жуликов оперуполномоченными задержана, арестована и помещена в СИЗО Кировграда. Любительницей чужих денег оказалась уроженка Ядринского района Республики Чувашии по имени Людмила, - рассказал Валерий Горелых.

Также он добавил, что арестованная не была ранее судима. Дома ее ждали супруг и двое детей. Родным она сказала, что нашла хорошую работу.

В преступной схеме женщина выполняла роль курьера. Фото: предоставлено В. Н. Горелых

- На счету гастролерши, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов. Потерпевшими по которым проходят пожилые люди, - говорит полковник Горелых.

Обманутая екатеринбурженка поблагодарила свердловских полицейских за хорошую работу. Женщине вернут ее похищенные деньги после всех следственных действий.