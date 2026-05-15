НовостиОбщество15 мая 2026 12:03

На Урале СМИ помогли оперативникам найти жертву аферистов в голубой шубе

Маргарита РАЗУМОВА
Сетевые издания региона помогли полицейским отыскать жертву аферистов. Было известно лишь то, что пострадавшая женщина носит норковую шубу голубого цвета. Об этом сообщает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, обманутой оказалась 59-летняя екатеринбурженка. Ранее она работала в аэропорту Кольцово. Женщина отдала аферистке свыше двух миллионов рублей сбережений. Однако в полицию раздосадованная свердловчанка не стала обращаться. Но история с арестом мошенницы разошлась и была опубликована в СМИ. После этого обманутая дама написала заявление о том, что стала жертвой мошенников.

Она поблагодарила полицейских за работу. Видео: предоставил В.Н. Горелых

На Урале удалось найти обманутую мошенниками женщину

- Ее удивлению не было предела, когда в одном из пабликов она прочитала, что пособница жуликов оперуполномоченными задержана, арестована и помещена в СИЗО Кировграда. Любительницей чужих денег оказалась уроженка Ядринского района Республики Чувашии по имени Людмила, - рассказал Валерий Горелых.

Также он добавил, что арестованная не была ранее судима. Дома ее ждали супруг и двое детей. Родным она сказала, что нашла хорошую работу.

В преступной схеме женщина выполняла роль курьера. Фото: предоставлено В. Н. Горелых

- На счету гастролерши, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов. Потерпевшими по которым проходят пожилые люди, - говорит полковник Горелых.

Обманутая екатеринбурженка поблагодарила свердловских полицейских за хорошую работу. Женщине вернут ее похищенные деньги после всех следственных действий.