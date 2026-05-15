В Свердловской области ввод жилья вырос на 29%

Ввод индивидуального жилья при этом сократился на 26,6% Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в январе – апреле 2026 года ввод жилья вырос на 29,1% общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров. Это следует из данных Свердловскстата. Всего за этот период построено 26,6 тысячи квартир.

– Индивидуальными застройщиками введено 717,0 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них 188,5 тысячи квадратных метров на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, – сообщили в Свердловскстате.

Всего за январь – апрель 2026 года было построено 5,3 тысячи домов, в том числе 1,9 тысячи домов построено на участках, предназначенных для садоводства.

Несмотря на рост ввода жилья, доля индивидуального строительства сокращается. Всего за этот период пришлось 43,3% по сравнению с 76,1% за аналогичный период прошлого года.