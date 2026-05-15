Единые стандарты безопасности: на ВИЗ-Стали конкурс по охране труда объединил сотрудников и подрядчиков

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК ) прошёл конкурс по охране труда и промышленной безопасности, направленный на повышение уровня знаний и практических навыков металлургов. Команды выполняли задания по ОТиПБ, пожарной безопасности и первой помощи, а также тренировались безошибочно действовать в нештатных ситуациях. Впервые к конкурсу присоединились подрядные организации, что стало значимым этапом в укреплении единых стандартов безопасности на промышленной площадке.

— Мы нацелены на то, чтобы культура безопасного производства работала повсеместно — не только среди сотрудников, но и среди всех, кто находится на производственной площадке. Поэтому участие подрядчиков — важный шаг: единые требования, единые подходы и общая ответственность за безопасность для нас в приоритете, — отметил начальник отдела ОТ и ПБ ВИЗ-Стали Эдуард Прокофьев.

Конкурс начался с показа видеороликов участников: о безопасных приёмах работы, правильном выборе средств индивидуальной защиты и динамической оценке рисков. Затем на заводском стадионе прошла практическая эстафета, максимально приближённая к возможным опасным ситуациям: тушение условного очага огнетушителем, первая помощь и перенос условного пострадавшего с соблюдением требований безопасности. Завершающий интеллектуальный блок — квиз — включал вопросы по работам на высоте, электробезопасности, требованиям Группы НЛМК к охране труда и других.

Максимальное количество баллов по итогам всех заданий и первое место присуждены команде машинистов крана цеха холодной прокатки ВИЗ-Стали в составе Никиты Рычкова, Юлии Андреевой, Никиты Соколова и Анны Гуриной. Второе место заняла команда ремонтно-технологического управления ВИЗа, третье — женская сборная отдела технического контроля ВИЗ-Стали. Всем призерам и участникам вручили денежные сертификаты и памятные дипломы. Главный же итог конкурса — укрепление культуры безопасной работы и уверенности в правильных действиях там, где цена ошибки особенно высока.

