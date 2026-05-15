Полиция попросила екатеринбуржцев снести гаражи в Базовом переулке

Полиция попросила екатеринбуржцев снести гаражи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге полиция попросила владельцев гаражей в Базовом переулке добровольно снести данные самовольные постройки, расположенные на участке возле дома №50. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- УМВД информирует граждан о необходимости освобождения земельного участка. Владельцам указанных некапитальных сооружений надлежит осуществить демонтаж объектов и освободить вышеуказанный земельный участок в срок до 1 июня 2026 года, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что после сноса гаражей и освобождения участка необходимо в течение 5 дней уведомить об этом полицию.

Если хозяева самовольных строений проигнорируют данную просьбу, ведомство намерено обращаться в суд. Как рассказали в полиции, иск будет включать не только запрос снести гаражи, но и требование взыскать с их владельцев сумму судебных издержек.