Развитие Свердловской области обсудили на форуме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 15 мая 2026 года стартовал форум «Есть результат», на котором подвели итоги реализации «Народной программы» и обсудили предложения для ее обновленной версии на ближайшие пять лет.

Так, одной из тем форума стала реализация инициатив жителей Свердловской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

- Мы, конечно, будем продлевать эту программу. И на следующую пятилетку она очень хорошо вписалась. На наш взгляд, это одна из самых любимых инициатив жителей, потому что люди участвуют в голосовании, - рассказал депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Также на форуме поговорили об использовании ИИ в подготовке кадров и процессе образования жителей. Обсудили и то, где будет учиться и работать молодежь. Так, например, участники форума рассказали о строительстве общежития филиала колледжа имени Ползунова в Кировграде.

- Важной темой стало создание импортозамещающих производств. Задачу ставит перед нами президент. До 2030 года мы должны выстроить систему, где предприятия не конкурируют, а объединяются для прорыва, - пояснил депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов.

Итоги обсуждений будут представлены на пленарном заседании форума. Затем будут сформированы предложения по развитию региона на ближайшие пять лет.