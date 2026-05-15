На Урала с владельца осла взыскали 65 тысяч за помятую «Мазду»

В Свердловской области с владельца осла, который влетел в автомобиль Mazda, взыскали компенсацию. Инцидент произошел в мае 2025 года на дороге Лесозавод – Ивдель. Со слов водителя, он увидел на дороге осла и заранее снизил скорость до минимальной, однако животное вышло на проезжую часть и прыгнуло на правый борт иномарки.

– Автомобилю был причинен материальный ущерб, оцененный в 74 500 рублей. Осел в прыжке задел правое переднее крыло, правые двери, крыло, зеркало заднего вида, после чего продолжил движение по проезжей части, не получив повреждений, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Водитель обратился с иском в Ивдельский городской суд. Он требовал взыскать сумму ущерба с каждого из супругов, которым принадлежит осел. На суде хозяева животного настаивали на своей невиновности, указывая на неосторожность самого водителя.

Суд установил, что владельцы нарушили правила содержания животного: в 5 утра осла привязали к столбу вдоль дороги и ушли по своим делам. Однако и сам водитель также нарушил правила дорожного движения.

Суд удовлетворил иск частично, взыскав с владельцев осла 65,9 тысячи рублей.