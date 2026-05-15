В Салехарде закрыли теплые остановки

В Салехарде на лето закрыли 50 теплых остановок. Открыть их планируют в середине октября, но дата может быть изменена в зависимости от погодных условий. Об этом сообщает «Ямал 1».

Также в ямальском городе приводят остановки общественного транспорта в порядок после зимы - рабочие чистят павильоны и прилегающую территорию.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге этим летом продолжится замена остановочных комплексов - в городе устанавливают современные остановки, а также убирают киоски. Тем временем владельцы бизнеса ставят павильоны вблизи остановок, чтобы не прекращать торговлю - несколько киосков без разрешения разместили на перекрестке улиц Заводская - Крауля, а 12 мая киоск поставили рядом с парковкой у дома №27 по улице Токарей на пересечении с Ключевской.