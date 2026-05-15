В Екатеринбурге жителя Москвы будут судить за мошенничество на 30 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить жителя Москвы, который стал участником банды мошенников. Как сообщает следствие, до января 2021 года управляющий директор Центра риск-экспертизы одного из банков создал преступную группировку.

Участники банды убеждали россиян, имеющих финансовые проблемы, взять потребительский кредит на 5 миллионов рублей. Обвиняемый, как участник группы, выполнял роль администратора и искал в Москве, Перми и Екатеринбурге потенциальных заемщиков.

- При этом они помогали в подготовке фиктивных документов для получения кредитов, в которых отражались недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы. После получения кредита часть суммы передавалась заемщику в качестве вознаграждения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Остальную часть средств участники банды забирали и распределяли поровну между собой. Так, в период с января по июнь 2021 года они получили порядка 30 миллионов рублей, тем самым причинив ущерб кредитному учреждению.

Теперь москвича обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере». Уголовное дело передали в Железнодорожный районный суд на рассмотрение.

Отмечается, что в отношении остальных участников банды расследуются отдельные уголовные дела.