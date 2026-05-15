Удаленка или офис: Т2 проанализировала трудовые привычки в городах-миллионниках Урала

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2 проанализировал трудовую мобильность в трех крупнейших городах Урала. Так, больше всего удаленщиков оказалось в Екатеринбурге – 46,7%. У 16,8% горожан работа находится менее чем в 1 км от дома, а у почти 20% маршрут до офиса превышает 5 км. Самая низкая доля тех, кто работает в дистанционном формате, в Челябинске – 39,4%. При этом здесь одна из самых высоких долей категории «до 1 км» – 23,3% – это значит, что труд челябинцев чаще, чем во многих других городах, локализован в пешей доступности.

Пермь выглядит мобильным городом: удаленка здесь заметна – в таком формате работает 43,5% аудитории, но длинные трудовые маршруты по-прежнему распространены сильнее, чем во многих регионах. Город вошел в топ-3 российских миллионников с наивысшей долей тех, у кого работа находится более чем в 5 км от дома – их 24,8%.

Примечательно, что во многих регионах России стали активнее пользоваться удаленкой, хотя раньше такой формат работы был принадлежностью столичных городов, но тренд развернулся. Можно предположить, что ситуация на рынке труда и усталость от удаленной работы приводят к тому, что в столицах сотрудники чаще соглашаются ездить в офис. В Москве доля удаленщиков находится на уровне 41%, в Санкт-Петербурге – 39%.

Реклама ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280 Erid: 2W5zFHc7aFK