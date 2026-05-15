Малышевский мост в Екатеринбурге отремонтируют раньше срока

20 мая специалисты смонтируют демпферные конструкции из металлических швеллеров и пружин на всех швах по четной стороне

Во время масштабного планового ремонта Малышевского моста в Екатеринбурге специалисты заменят на объекте асфальтовое покрытие и деформационные швы, так как все несущие конструкции моста полностью исправны.

- В целом все ремонтные работы рассчитаны до осени 2026 года, их проведут в две фазы. Сначала рабочие в два слоя уложат асфальтовое покрытие и проведут монтаж деформационных швов после полной укладки дорожной одежды, - рассказывает директор МКУ «Городское Благоустройство» Евгений Поляков.

Первая фраза работы уже позади. Ко второй фазе дорожные специалисты приступили 11 мая. Сейчас подрядчик вскрывает уложенный асфальт над семью соединениями несущих пролетов, работы ведутся по четной стороне улицы Малышева.

20 мая специалисты смонтируют демпферные конструкции из металлических швеллеров и пружин на всех швах по четной стороне.

- Выбранные в ходе монтажа два слоя асфальта зальют упругим синтетическим составом, который высохнет за семь суток, - уточняет Евгений Поляков.

После заливки ремонтные работы на этой стороне улицы Малышева вестись не будут, однако до полной полимеризации движение транспорта открывать не будут.

- После высыхания смеси откроют реверсивное движение и займутся нечетной стороной моста в сторону центра с аналогичными работами и ограничением, - говорит спикер.

Все ремонтные работы на Малышевском мосту проводят в ускоренном режиме, их планируют завершить раньше срока - во второй половине 2026 года.

Отметим, что летом этого года в Екатеринбурге на три месяца закроют движение по улице Куйбышева на участке от Горького до 8 Марта. Здесь вдоль реки Исеть будут строить пешеходный тоннель длиной 45 метров.