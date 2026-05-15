В Екатеринбурге на «Ночи музеев» представят выставку «Эпохи уходят, энергетика остается!»

16 мая 2026 года в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» компания «Россети Урал» представит экспозицию «Эпохи уходят, энергетика остается!», посвященную 50-летию Музея энергетики Урала. Посетить мероприятие можно будет с 11:00 до 00:00.

Выставка посвящена 50-летию одного из старейших корпоративных музеев Екатеринбурга – Музея энергетики Урала, который был учрежден при системе «Свердловэнерго» в 1976 году.

Отметим, что тема «Ночи музеев» в этом году – «Родное». Музей энергетики Урала также хранит свою «родную» историю создания, труда и преданности делу, которая объединяет поколения. В юбилейный год энергетики впервые представят широкой публике архивные и редкие материалы из своих фондов, многие из которых никогда не выставлялись ранее. Уникальность экспозиции заключается также в её происхождении: все экспонаты были собраны, сохранены и созданы руками ветеранов-энергетиков, включая тех, кто прошёл Великую Отечественную войну. Именно их труд, любовь к профессии и забота о наследии сделали возможным появление Музея энергетики Урала.

В рамках мероприятия гости смогут погрузиться в атмосферу 1970-х годов, а затем – в захватывающий мир экспериментов с электричеством под контролем специалистов компании.

Также в рамках мероприятия энергетики «Россети Урал» проведут профилактическую работу по детской электробезопасности: напомнят юным гостям и их родителям о правилах поведения вблизи энергообъектов.

На площадке мероприятия можно будет сделать памятные фото, подержать в руках экспонаты и принять участие в опытах с электричеством.