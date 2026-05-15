В Екатеринбурге начали судить хитрую воровку с фиктивной справкой о беременности

Девушку начали судить за серию краж и мошенничество. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело 20-летней девушки, которую обвиняют в серии карманных краж и мошенничестве. Всего ей вменяют четыре эпизода хищений.

Первый из них произошел в апреле 2025 года в торговом центре. Обвиняемая похитила у женщины сотовый телефон.

Девушка украла у женщины телефон и оформила на последнюю кредит. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Как выяснилось позже, кража произошла в момент, когда потерпевшая спускалась по эскалатору и отвлеклась, чтобы поставить на пол свою собаку, - пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Украв телефон, похитительница открыла приложение банка на телефоне жертвы и оформила на нее кредит суммой 410 тысяч рублей. Однако банк вскоре заблокировал счет, поэтому обналичить девушке удалось лишь 100 тысяч.

Еще один случай произошел в мае того же года в другом ТЦ. Воровка стащила из сумки посетительницы кафе iPhone 15, пока та потеряла бдительность.

Обвиняемая украла у посетительницы кафе дорогой телефон. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Самую большую «добычу» обвиняемая украла у предпринимательницы, которая торговала в павильоне ТЦ.

- Воспользовавшись наплывом посетителей и занятостью хозяйки, карманница вытащила у нее из сумки кошелек, в котором находились 1,2 миллиона рублей, - рассказали в УМВД.

Вскоре сотрудникам полиции удалось найти 20-летнюю карманницу. Силовикам хитрая девушка предъявила фиктивную справку о беременности, чтобы избежать задержания. Однако после проверки документа выяснилось, что он липовый, и екатеринбурженку арестовали.

Теперь ее обвиняют по статьям 158 УК РФ «Кража» и 159 УК РФ «Мошенничество». Отмечается, что обвиняемая может быть причастна к еще нескольким преступлениям. Пока это выясняется.