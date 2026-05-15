В Тавде уголовное дело мотивировало мать погасить долг 1,3 млн по алиментам

В Тавде женщина погасила миллионный долг по алиментам лишь после возбуждения уголовного дела. После развода супругов ребенок остался жить с отцом. С дочерью мама не общалась, а о ее жизни узнавала через родственников.

- По решению суда мать должна ежемесячно перечислять алименты несовершеннолетнему ребенку в твердой денежной сумме. Однако женщина не исполняла решение суда, ввиду чего у нее скопился крупный долг, - пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Изначально женщину привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако выводов она не сделала и продолжила уклоняться от уплаты долга.

Тогда в отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей». Только после этого она погасила долг 1,3 миллиона рублей.