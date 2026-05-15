Замглавы Тавды Баранова обвиняют в оставлении места ДТП

Заместителя главы Тавдинского МО Константина Баранова подозревают в нарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».

- 14 апреля 2026 года Константин Баранов признан виновным в том, что 6 апреля в 10:30, являясь участником ДТП, убрал с места происшествия свой автомобиль, чем нарушил пункт 2.5. Правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Изначально Константину Баранову назначили штраф в 1 тысячу рублей по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является».

Однако надзорное ведомство опротестовало данное решение в суде, посчитав, что чиновника нужно привлечь к ответственности по части 2 той же статьи. Тавдинский районный суд рассмотрел материалы и отменил штраф. Дело вернули на новое рассмотрение.

Как отметили в облсуде, если Константина Баранова признают виновным за оставление места аварии, ему грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав на срок до 1,5 года.