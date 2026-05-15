В Свердловской области «Ночь музеев» пройдет по трем направлениям

В рамках «Ночи музеев» также пройдут различные концерты и фестивали.

В Свердловской области юбилейная акция «Ночь музеев», которая состоится 16 мая 2026 года, пройдет по трем тематическим направлениям. Всего мероприятие объединит 188 площадок в 61 муниципалитете региона.

- Первая тематическая линия посвящена народному искусству, истории и культуре Урала. В нее вошли мастер-классы по традиционным ремеслам, интерактивные программы, дегустации уральских травяных чаев в Арамашевском краеведческом музее, - рассказали в областном Департаменте информационной политики.

Второе направление будет посвящено Году уральского рока. Свердловчан ждут различные концерты, фестивали и квартирники. Также пройдут выступления молодых групп.

Третья тематическая линия посвящена 300-летию уральского камнерезного дела. В рамках данной программы пройдут различные театральные постановки и мастер-классы по обработке камня. Также планируется познакомить гостей с местными традициями камнерезного искусства и показать им различные уральские самоцветы.

Отмечается, что полную программу «Ночи музеев» можно посмотреть на официальном сайте акции.