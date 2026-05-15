На Среднем Урале ищут мать с ребенком, пропавших в Челябинской области

Мама и ее ребенок пропали 10 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале ведутся поиски 29-летней Силкиной Марии и ее 5-летнего сына, которые пропали в Челябинской области. Об их местонахождении ничего неизвестно с 10 мая 2026 года. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», они могут находиться в Свердловской области.

- Помогите найти людей! Город Миасс – город Челябинск. Силкин Михаил, 5 лет, 2020 года рождения. Силкина Мария Сергеевна, 29 лет, 1997 года рождения. Могут находиться в Свердловской области, - рассказали представители отряда.

Согласно ориентировке, рост Марии Силкиной составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное. У женщины темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи она была одета в черные штаны, белые кроссовки и бежевую куртку.

Сын женщины – Михаил – имеет нормальное телосложение. Рост мальчика составляет 110 сантиметров. У него серо-голубые глаза и русые волосы. В день исчезновения на нем были черные шапка, штаны и кроссовки, а также темно-зеленая куртка.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения женщины и ее сына, сообщите об этом инфоргам поиска Анне: 8 (951) 114-44-27 или Лилии: 8 (908) 583-88-95. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру 112.