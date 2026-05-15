Госэкспертиза одобрила строительство мусорного полигона в Верхней Пышме

Главная государственная экспертиза одобрила строительство мусорного полигона в Верхней Пышме. Положительное заключение получили проектная документация и результаты инженерных изысканий. Соответствующая информация появилась в едином госреестре заключений.

Напомним, что на создание экологического технопарка для переработки твердых коммунальных отходов «Экотехнопарк Верхнепышминский» в общей сложности потратят около 7,1 миллиарда рублей.

Проект подразумевает функционирование комплексного предприятия, которое будет заниматься сортировкой, переработкой и утилизацией мусора. Около трети объема отходов планируется направлять на компостирование. Строительство экотехнопарка планируется завершить к концу 2027 года.