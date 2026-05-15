Брат уральского космонавта Прокопьева намерен избираться в Заксобрание

Валентин Прокопьев намерен избираться в свердловское Заксобрание. Фото: скриншот из видео Валентина Прокопьева на сайте предварительного голосования

Брат уральского космонавта Сергея Прокопьева – Валентин Прокопьев – заявился на участие в праймериз (предварительное голосование – прим. ред.) на выборы депутатов в Законодательное собрание Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте «Единой России». Избираться Валентин Прокопьев планирует от Ленинской территориальной группы.

- Мои основные цели и задачи: воспитать достойное и интеллектуально развитое молодое поколение. Второй своей задачей вижу социализацию участников боевых действий. Третьей задачей – развитие спортивной инфраструктуры, - рассказал Валентин Прокопьев.

Родился он 19 июня 1973 года в Свердловске. Рос в многодетной семье, многие члены которой связаны с наукой и небом.

- Вся наша семья – четыре брата и сестра – военнослужащие: летчики, космонавты, профессиональные парашютисты, инженеры и спасатель МЧС России, - отметил Валентин Прокопьев.

Валентин Прокопьев окончил Уральский государственный технический университет-УПИ, а также УрГЭУ. В 2022 году основал научно-просветительский центр «Планетарий» в Екатеринбурге. С тех пор является его генеральным директором. С 2023 года имеет статус участника СВО.