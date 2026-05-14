В свердловском поселке Левиха при пожаре в двухэтажке пострадали уральцы

В свердловском поселке Левиха вечером 14 мая на улице Некрасова произошел пожар. В муниципальном двухэтажном доме загорелась квартира, расположенная на втором этаже. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:52. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Пламя охватило восемь квадратных метров и повредило домашнее имущество.

- Пожарно-спасательными подразделениями спасены три человека. В результате пожара есть пострадавшие, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту возгорания оперативно прибыли три единицы техники и восемь спасателей. Им удалось локализовать огонь к 19:11. Уже в 19:29 открытое горение было ликвидировано. После этого пожарные приступили к проливке и разбору тлеющих конструкций. Все работы были завершены в 20:01.