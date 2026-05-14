НовостиОбщество14 мая 2026 18:53

Карантинный усач прервал экспорт древесины из Свердловской области в Узбекистан

Предприятию из Верхней Туры отказали в вывозе древесины за границу из-за вредителя
Анастасия ЛАПИНА
Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Туре предприятию, занимающемуся поставками древесины, отказали в оформлении фитосанитарного сертификата на вывоз продукции в Узбекистан. Причиной стал карантинный вредитель, обнаруженный в партии крепежных материалов из хвойных пород. Об этом рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

- При проведении досмотра партии крепежных материалов из хвойных пород древесины объемом 0,23 кубических метров выявлен карантинный вредитель леса — черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Oliv.)), - уточнили в ведомстве.

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции. В результате предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушений, а экспорт остановили.