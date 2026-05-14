В Екатеринбурге жителям Академического предложили оценить качество работы УК

Жители района могут дать оценку работе служб Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Академического района Екатеринбурга до 15 мая могут пройти опрос и оценить работу коммунальных служб. Об этом сообщает управляющая компания «Академический».

Онлайн-опрос анонимный. Участникам предстоит ответить на 10 вопросов. Предлагается дать оценку качеству проведенных работ службами. В десятом вопросе жители могут написать свои претензии или предложения.

Представители отмечают, что такие опросы жителей помогают улучшить работу профильных специалистов. Имеющиеся замечания к работе сотрудников будут учтены.

Также можно заполнить бумажную анкету-опросник. Бланк можно получить в рабочие часы в отделе, расположенном на улице Академика Сахарова, 70.