Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 17:04

В Краснотурьинске ИК-16 выставила продукцию на праздничной ярмарке

ИК-16 из Краснотурьинска представила продукцию на ярмарке
Анастасия ЛАПИНА
Ассортимент вызвал интерес у посетителей. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Ассортимент вызвал интерес у посетителей. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В Краснотурьинске 9 мая прошла традиционная ярмарка, приуроченная ко Дню Победы. Среди участников была и исправительная колония №16, которая выставила образцы своей продукции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Посетителям ярмарки представили костюмы для рыбалки и охоты, спецодежду, а также модели для повседневной носки и активного отдыха.

- Ассортимент и качество пошива вызвали интерес у посетителей, - рассказали в региональном ведомстве.

В учреждении уделяют особое внимание занятости осужденных. Так,

на сегодняшний день работой обеспечены все, кто подлежит привлечению к труду. За первый квартал 2026 года ИК-16 выпустила продукции и оказала услуг более чем на 13 миллионов рублей.