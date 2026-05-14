Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении свердловчанина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пропавшем жителе Ирбита. Мужчина исчез еще в октябре 2025 года. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- На федеральном телеканале обсуждаются обстоятельства исчезновения. в Ирбите. А также обстоятельства ДТП, участником которого он стал. В программе высказывается мнение, что сотрудниками органов внутренних дел принимаются меры по сокрытию улик, свидетельствующих о вине второй участницы аварии, - сказано в сообщении .

Свердловское ведомство расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное без квалифицирующих признаков».

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю свердловского управления ведомства Богдану Францишко предоставить доклад по расследованию дела. В том числе по доводам, озвученным в эфире передачи.