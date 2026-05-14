В Первоуральске открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО

В Первоуральске на здании школы №16 установили памятную доску Кириллу Никитину — выпускнику, погибшему в зоне специальной военной операции. Торжественное открытие состоялось 14 мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Игорь Кабец.

За боевые заслуги Кирилл при жизни был награжден медалью Жукова и медалью «За отвагу», посмертно удостоен ордена Мужества.

- Несмотря на молодой возраст, сослуживцы вспоминают его как надежного, грамотного и мужественного человека, - написал градоначальник.

Игорь Кабец подчеркнул, что память о героях нужно сохранять. Их подвиг, преданность стране и ответственность перед товарищами — пример для молодого поколения.