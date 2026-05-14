В Екатеринбурге из задымленной высотки спасли 14 человек

14 мая в Екатеринбурге вспыхнул пожар в девятиэтажном доме на улице Трубачева. До прибытия спасателей здание покинули 53 человека. Как оказалось, пламя бушевало в квартире на первом этаже. Огнем было охвачено 25 квадратных метров. Было уничтожено внутреннее убранство. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

- Пожарные спасли 14 человек, из них двое детей. В тушении задействованы восемь единиц техники, 19 человек личного состава, - уточняет ведомство.

Огонь удалось потушить в течение 40 минут. В 17:47 сотрудники МЧС завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции. Причину случившегося установят пожарные дознаватели.

Напомним, что в Ревде госпитализировали двух детей. Они надышались едким дымом во время пожара на улице Энгельса.