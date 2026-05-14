«Большая перемена» собрала больше шести тысяч педагогов Екатеринбурга

Во Дворце молодежи Екатеринбурга 14 мая состоялся гала-концерт XXVI Фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена». В этом году зрителям представили уникальный рок-мюзикл «Рок-урок, музыка судьбы», собранный из лучших номеров районных концертов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

- Зрители услышали культовые хиты таких групп, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи» и «Смысловые галлюцинации», - уточнили в администрации уральской столицы.

Всего в мероприятии приняли участие более шести тысяч педагогов и руководителей образовательных учреждений города. В рамках отборочных туров в семи районах прошли восемь концертов, на которых показали 176 номеров, 56 из них стали лауреатами.