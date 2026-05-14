На расселение уральцев из ветхого и аварийного жилья направят почти два млрд

Власти Свердловской области почти вдвое увеличили суммы на расселение ветхого и аварийного жилья. На эти цели направят 1, 9 миллиарда рублей. Так уральцы смогут переехать в новое комфортное жилье. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Новоселами станут 893 уральца в Асбестовском, Березовском, Кушвинском муниципальном округах, Каменске-Уральском, Камышловском городских округах. Также в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуфимске, Ирбите и других муниципалитетах, - сказано в сообщении.

Уже продлено действие региональной адресной программы расселения аварийного фонда до 2029 года включительно. Из ветхого жилья переедут почти пять тысяч свердловчан, живущих в 285 домах.

Объем финансирования адресной программы за четыре года – 8,2 миллиарда рублей. Из них около трех миллиардов – деньги федерального фонда развития территорий.