За сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров

За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники МЧС зарегистрировали 16 пожаров. Шесть возгораний случились в жилом секторе. Пострадал один человек. Такие данные региональное ведомство привело 14 мая.

В Екатеринбурге на улице Пышминская горела котельная жилого дома. Огонь охватил шесть квадратных метров. К месту возгорания прибыли семь спасателей и две единицы техники. При пожаре пострадала женщина. Пламя потушили местные жители.

Еще одно возгорание произошло в деревне Малыгино Верхнесалдинского МО. Там на площади 160 квадратных метров сгорели частный жилой дом-дача и надворные постройки. На месте работали семь пожарных и две единицы техники. Они справились с огнем за 94 минуты.

Частный двухквартирный дом вспыхнул в деревне Прищаново на улице Комсомольская. Площадь возгорания достигла 120 квадратных метров. За 38 минут 14 сотрудников МЧС и три единицы техники потушили пожар.

- На улице Родонитовая в Екатеринбурге на одном квадрате огнем повреждено домашнее имущество в квартире на четвертом этаже десятиэтажки. Возгорание ликвидировано населением первичными средствами пожаротушения до прибытия огнеборцев. К месту пожара выезжали восемь специалистов и три единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще один пожар произошел в коллективном саду «Железнодорожник» Горноуральского МО. Здесь огонь охватил неэксплуатируемое строение. Площадь возгорания достигла 12 квадратных метров. За пять минут шесть пожарных и две единицы техники потушили пожар.