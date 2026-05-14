Филармония Нижнего Тагила после обновления получит собственное оборудование

В Нижнем Тагиле подрядчики продолжают обновление здания филармонии. Ход работ оценивал градоначальник Владислав Пинаев. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

Уточнятся, что демонтаж в зрительном зале, гримерках, санузлах и пространствах подсобных помещений выполнен на 99%. Вывезено около 400 кубов строительного мусора.

- Непоказательный, но крайне важный этап завершен. Работы ведутся в соответствии с графиком. Держу процесс на контроле, - говорит Владислав Пинаев. - После обновления она станет одной из лучших концертных площадок региона. При поддержке Минкульта области подготовлена заявка на приобретение светового и звукового оборудования. Ранее филармонии приходилось его арендовать. Теперь постараемся оснастить учреждение полностью своим оборудованием.

В здании уже усилены металлоконструкции. Сделаны трубопроводы систем отопления, а также для пожаротушения. Специалисты также займутся вентиляцией.

Затем на объекте проведут заливку опалубки ступеней, полов. Также специалисты займутся черновой отделкой стен.