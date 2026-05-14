Свердловчанин, хранивший дедовский карабин и порох, добился условного срока

Верхотурский райсуд 12 марта вынес приговор жителю Новой Ляли Сергею Ясюковичу. Его признали виновным по статьям за «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Ему назначено 2 года 3 месяца лишения свободы со штрафом в десять тысяч рублей. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как было установлено, с лета 2012 года по ноябрь 2025 уралец хранил дома охотничий карабин модели «ТОЗ-16». Разрешения на оружие у него не было, а сам карабин хранился за холодильником. Ружье принадлежало его умершему деду.

- В 2005–2010 годах Ясюкович, имея на тот момент разрешение, приобрел более 847 граммов пороха. Когда срок разрешения истек, он не сдал взрывчатое вещество и хранил его в четырех банках в спальне, - уточнили в инстанции. – В ноябре 2025 года полицейские обнаружили, а также изъяли оружие и порох.

В суде Сергей Ясюкович вину признал. Но давать показания отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Ранее он заявлял, что этот боеприпас хотел передать знакомым охотникам. Однако так и не сделал этого.

По итогу суд вынес приговор. Основное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком на год. Прокурор был не согласен с приговором и обжаловал его.

Тогда Свердловский облсуд рассмотрел материалы, доводы апелляционного представления. Инстанция оставила без изменения квалификацию деяния и наказание Сергею Ясюковичу. Но при этом в приговор внесли изменения, касающиеся судьбы вещдоков.