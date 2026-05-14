Доходы Екатеринбурга в первом квартале 2026 года превысили 19 миллионов

Доходы Екатеринбурга за первый квартал 2026 года составили 19,5 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная же часть составила 20,9 миллиона рублей – 20,2% от плана. Отчет об исполнении бюджета депутатам представила директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева.

– Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей (47,0 %). Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8 % от общего объема расходов бюджета города, – сообщили в мэрии.

Также во время отчета Юлия Медведева ответила на вопросы депутатов. Она отметила, строительство пристроя к школе №92 идет по плану. Глава департамента заверила, что рисков неисполнения бюджета нет.