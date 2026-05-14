Екатеринбуржца отдадут под суд за оправдание терроризма в соцсетях

Житель Екатеринбурга пожелал высказаться в соцсетях. Однако экспертиза сочла комментарий 57-летнего мужчины за оправдание террористического акта. Следственные органы завершили расследование дела.

Уральцу вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

- Обвиняемый с помощью мобильного телефона в соцсети разместил комментарий. Он, по заключению судебной экспертизы, содержит совокупность признаков оправдания террористического акта, – говорит старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следственные органы допрашивали обвиняемого и свидетелей. К тому же, осматривались предметы, документы. Проведены были психолого-лингвистическая, а также психолого-психиатрическая экспертизы.

- Выявили и изобличили фигуранта сотрудники областного полицейского главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Наработанные материалы сыщиками были направлены нашим коллегам из регионального СК России, которые и довели расследование до завершения, - добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.