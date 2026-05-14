Суд в Екатеринбурге выпустил правозащитника Качанова из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения правозащитникам Роману Качанову и Ларисе Захаровой. Напомним, что их вместе с Алексеем Соколовым обвиняют в осваивании грантовых средств от Норвежского Хельсинского Комитета и Национального фонда – организаций, признанных нежелательными на территории РФ.

– Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ – «Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

17 декабря Качанова и Захарову отправили в СИЗО, а в феврале отпустили под домашний арест. 14 мая суд, приняв во внимание доводы, изложенные следователем, изменил Качанову и Захаровой меру пресечения на запрет определенных действий.