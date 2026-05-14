Двое детей отравились продуктами горения и попали в больницу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ревде госпитализировали двух детей, надышавшихся дымом в пожаре. По предварительной информации, инцидент произошел днем 14 мая. Во втором подъезде многоквартирного дома на улице Энгельса загорелась квартира.

– В результате пожара в больницу доставлены двое несовершеннолетних детей, 12 и 10 лет, где им поставлен диагноз – отравление продуктами горения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент состояние детей удовлетворительное.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство выясняет подробности. На данный момент рассматриваются различные причины возникновения пожара, точная причина будет установлена после пожарно-технической экспертизы.