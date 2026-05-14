В Екатеринбурге начнут строительство тоннеля под улицей Куйбышева

Предварительно, будущий тоннель под улицей Куйбышева будет выглядеть так. Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге в ночь на 16 мая начнется строительство тоннеля под улицей Куйбышева. Из-за проведения работ участок от улицы 8 Марта до улицы Горького перекроют вплоть до 15 августа. Перед началом работ екатеринбуржцам показали возможный рендер будущего тоннеля.

– Когда все будет готово – будет так, как на картинках. А если посмотреть на процесс издалека, то жители Екатеринбурга получат еще один участок красивой и связанной друг с другом набережной Исети, – сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

Напомним, что строительство тоннеля под улицей Куйбышева входит в проект благоустройства набережной Исети «От ВИЗа до НИЗа», утвержденный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Строительство тоннеля планировали начать еще в 2025 году. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов рублей.