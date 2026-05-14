До старта всего три недели: в Екатеринбурге на Зелёный Марафон зарегистрировались почти 7000 тысяч человек

В Екатеринбурге продолжается регистрация на 13-й благотворительный забег СберПрайм Зелёный Марафон. На старт в столице Урала уже заявились почти 7000 человек.

В этом году Зелёный Марафон проведут 30 мая. В Екатеринбурге забег пройдёт от ККТ «Космос» по центральным улицам города, детские забеги примет стадион «Динамо». Для взрослых предусмотрены дистанции 1 км, 4,2 км, 10 км и 21,1 км; для подростков (14–17 лет) — 1 км и 4,2 км, для детей 7–13 лет — 400 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 2,5 км. Необходима медицинская справка.

Планируется, что стартовый городок, где можно будет получить номера, откроется в 7.00. В 9.00 на площадке спортивного комплекса «Динамо» (ул. Еремина, 12) начнётся спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых. В 9.00 — первый старт на 21 км, в 10.00 – забег на 10 км, в 12.00 – на 4,2 км. Торжественное открытие и награждение первых победителей намечено на 11.00, награждение участников забега на 4,2 км – 13.00.

В 13.30 на сцену мероприятия выйдет музыкальная звезда Зелёного Марафона в Екатеринбурге – Mary Gu. За актуальной программой можно следить на сайте события.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

- Зелёный Марафон много лет назад начался как наша инициатива в преддверии Олимпийских игр в Сочи, но с тех пор он значительно расширился, трансформировался и наполнился новыми смыслами. Каждый год в одно и то же время на старт выходят спортсмены и любители бега в 60 городах - от Владивостока до Калининграда, более 140 тысяч человек. Для екатеринбуржцев это не просто забег, это праздник спорта, семьи и музыки, который они любят и ждут.

Традиционно на Зелёном Марафоне запланирована масштабная благотворительная акция. Добровольное пожертвование можно внести, выбирая дистанцию для бега. Также присоединиться к доброму делу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. Пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Сбер удвоит итоговую сумму. Все средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи предложат ребятам индивидуальные образовательные маршруты, помогут раскрыть таланты и научат находить друзей.

