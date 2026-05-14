Более 120 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков

В Екатеринбурге за благоустройство парков и скверов проголосовали более 120 тысяч человек. Напомним, что местные жители могут отдать свой голос за одну из 17 площадок. Благоустройство проводится по программу «Формирование городской среды».

– Одним из лидеров голосования остается сквер у Драмтеатра – за него отдали более 11 тысяч голосов. Зеленая зона расположена на площади Театральной, от Антона Валека до Челюскинцев, в Верх-Исетском районе – сообщили в мэрии.

Сквер на набережной Исети открыли к 275-летию Екатеринбурга. Местные жители любят отдыхать здесь в теплое время года. В центре площади расположен фонтан «Шар», у которого ежегодно проводятся городские мероприятия.

В случае, если эта территория победит в голосовании, здесь обустроят прогулочные тропинки, зоны отдыха, детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.

Напомним, что на данный момент в голосовании лидирует бульвар по улице Культуры – его выбрали 16 тысяч человек.