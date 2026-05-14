Полумарафон «ЗаБег» в Екатеринбурге соберет более 4 тысяч участников

В юбилейном десятом полумарафоне «ЗаБег.РФ», который пройдет в Екатеринбурге 23 мая, примут участие более 4 тысяч человек. Как отметила руководитель оргомитета полумарафона Ксения Шойгу, 10 лет назад для проведения мероприятия объединили всего 10 городов, а сейчас проект охватывает всю страну и более 30 зарубежных государств.

– Полумарафон традиционно стартует одновременно во всех регионах России от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 тысяч бегунов по всей стране. Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В зарубежных странах полумарафон пройдет под названием One Run и соберет более 45 тысяч человек. Каждый участник получит брендированную футболку и медаль на финише. Также во время мероприятия будет работать фан-зона с развлекательной программой.