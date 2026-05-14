НовостиПроисшествия14 мая 2026 10:54

В Каменске-Уральском детсад заплатит ребенку 100 тысяч рублей за перелом

Никита ПРИХОДЬКО
Инцидент произошел во время прогулки на детской площадке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском детский сад заплатит 100 тысяч рублей 6-летнему ребенку за травму. Инцидент произошел вечером 22 августа 2025 года во время прогулки.

- На детской площадке, расположенной на территории учреждения, ввиду ненадлежащего контроля со стороны воспитателя, 6-летний воспитанник получил телесные повреждения, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В городской больнице врачи диагностировали у ребенка перелом мизинца на правой руке. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с детского сада компенсацию морального вреда. Запрос ведомства был удовлетворен.

Так, детский сад заплатит воспитаннику 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Отмечается, что прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.