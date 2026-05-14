Для Свердловского онкодиспансера закупили оборудование на 1,6 миллиона рублей

Современные дерматоскопы позволяют детально рассмотреть родинки и невусы в десятикратном увеличении. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Для Свердловского областного онкодиспансера в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском закупили современные дерматосопы. Общая сумма нового оборудования – 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Дерматоскоп – важнейший инструмент онкологов, специализирующихся на диагностике и лечении пациентов со злокачественными новообразованиями кожи. Заболевание в 99% случаев полностью излечивается, если обнаруживается на ранней стадии, – рассказала врач-дерматолог Свердловского областного онкодиспансера, кандидат медицинский наук Екатерина Никитина.

Врачи онкодиспансера ежемесячно проводят более 2 тысяч дерматоскопий, которые помогают выявлять рак кожи и меланому на ранней стадии. Современные инструменты позволяют детально рассмотреть родинку или невус в десятикратном увеличении с четким разрешением. Также новые дерматоскопы интегрируются с фотокамерами и другими гаджетами, что позволяет сохранять снимки и отслеживать изменения.