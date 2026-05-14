Житель Полевского до смерти забил друга из-за ревности к девушке

Мужчину приговорили к 9 годам колонии особого режима. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Полевском суд вынес приговор Рамизу Юсифову, который до смерти забил своего друга. Трагедия произошла днем 25 сентября 2025 года. Осужденный вместе с сожительницей и своим другом выпивали в квартире последнего.

- Приревновав сожительницу к другу, осужденный нанес ему четыре удара кулаками в область головы. В результате указанных действий наступила смерть потерпевшего от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Полевской городской суд признал Рамиза Юсифова виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорили его к 9 годам колонии особого режима.